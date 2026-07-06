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Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Севастополь остался без электричества из-за атаки ВСУ на инфраструктуру. На объектах ввели особый режим, социальные учреждения перевели на резервные источники питания. Из-за отсутствия напряжения в сети утром троллейбусы не выйдут на линию.

- Ограничения на полеты вводились ночью и в понедельник утром в 20 российских аэропортах. Домодедово, Внуково, Пулково, а также аэропорт Нижнего Новгорода обслуживали рейсы в режиме согласования.

- Минобороны РФ заявило о массированном ночном ударе по целям на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области. Были поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК, а также инфраструктура военных аэродромов.

- В Магаданской области начались поиски группы туристов, которая совершала сплав по рекам Иганджа и Армань и в назначенное время не завершила маршрут. В составе группы пять человек.

- Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре встретится с главами Украины и Сирии Владимиром Зеленским и Ахмедом аш-Шараа, сообщили американские СМИ. После встречи с Зеленским Трамп планирует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

- США прекратили поиски военного, пропавшего после крушения вертолета MH-60S Sea Hawk в Аравийском море. Поисково-спасательные работы длились более 102 часов и охватили территорию площадью свыше 36 тыс. кв. км.

- Облако пепла от извергающегося вулкана Шивелуч достигло столицы Камчатки и аэропорта. В МЧС "Интерфаксу" сообщили, что в Елизово, Петропавловске-Камчатском и Вилючинске пеплопадов пока нет.

- Футболисты сборной Англии победили команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Норвегии обыграла Бразилию (2:1).

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