Поиск

В Тегеране миллионы людей приняли участие в похоронной процессии Али Хаменеи

В Тегеране миллионы людей приняли участие в похоронной процессии Али Хаменеи
Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который погиб во время ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, вышли миллионы жителей Тегерана, передают в понедельник иранские СМИ.

"С рассвета толпы начали двигаться по улице Дамаванд через площадь Имама Хусейна, улицы Энгелаб и Азади, площадь Азади и шоссе Шахид Лашкари для последнего прощания", - передает телеканал Press TV.

По информации телеканала, "кортеж собрал колоссальную явку - в шествии приняли участие миллионы человек".

На кадрах иранского телевидения видно, что многие иранцы держат красные флаги, которые в шиитской традиции являются знаком прямого призыва к возмездию за погибшего лидера.

Похоронное шествие знаменует окончание нескольких дней поминальных мероприятий в Тегеране, которые начались в пятницу.

3 июля в Иран прибыли для прощания с Хаменеи иностранные делегации, российскую возглавлял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Народная церемония прощания с Хаменеи состоялась в Тегеране в субботу и воскресенье. Тогда тысячи людей с портретами Али Хаменеи и флагами Ирана собрались заранее у крупнейшего религиозного комплекса Мосалла в столице страны. Там были выставлены гробы с телами Али Хаменеи и четырех его родственников, которые погибли вместе с ним. Собравшиеся скандировали призывы отомстить за их смерть.

Ожидается, что во вторник процессия направится в священный иранский город Кум, а в среду продолжит путь в священные для шиитов иракские города Эн-Наджаф и Кербелу, что является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире.

Али Хаменеи будет похоронен в четверг в мавзолее имама Резы в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, где он родился.

Иран Тегеран Али Хаменеи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле назвали последовательной позицию Трампа по Украине

 В Кремле назвали последовательной позицию Трампа по Украине

В Тегеране миллионы людей приняли участие в похоронной процессии Али Хаменеи

 В Тегеране миллионы людей приняли участие в похоронной процессии Али Хаменеи

Обновлен двухлетний рекорд по числу вспышек на Солнце за сутки

 Обновлен двухлетний рекорд по числу вспышек на Солнце за сутки

Военные сообщили о поражении в Киеве и Киевской области ключевых предприятий ВПК, объектов ТЭК

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Минобороны РФ заявило о массированном ночном ударе по целям на Украине

Трамп на саммите НАТО встретится с президентами Украины и Сирии

 Трамп на саммите НАТО встретится с президентами Украины и Сирии

США рассчитывают обсудить вопрос Ормузского пролива на саммите НАТО

 США рассчитывают обсудить вопрос Ормузского пролива на саммите НАТО

Что произошло за день: воскресенье, 5 июля

Более 10 тыс. человек все еще живут во временных центрах после землетрясения в Венесуэле
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10348 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2923 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов