В Тегеране миллионы людей приняли участие в похоронной процессии Али Хаменеи

Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который погиб во время ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, вышли миллионы жителей Тегерана, передают в понедельник иранские СМИ.

"С рассвета толпы начали двигаться по улице Дамаванд через площадь Имама Хусейна, улицы Энгелаб и Азади, площадь Азади и шоссе Шахид Лашкари для последнего прощания", - передает телеканал Press TV.

По информации телеканала, "кортеж собрал колоссальную явку - в шествии приняли участие миллионы человек".

На кадрах иранского телевидения видно, что многие иранцы держат красные флаги, которые в шиитской традиции являются знаком прямого призыва к возмездию за погибшего лидера.

Похоронное шествие знаменует окончание нескольких дней поминальных мероприятий в Тегеране, которые начались в пятницу.

3 июля в Иран прибыли для прощания с Хаменеи иностранные делегации, российскую возглавлял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Народная церемония прощания с Хаменеи состоялась в Тегеране в субботу и воскресенье. Тогда тысячи людей с портретами Али Хаменеи и флагами Ирана собрались заранее у крупнейшего религиозного комплекса Мосалла в столице страны. Там были выставлены гробы с телами Али Хаменеи и четырех его родственников, которые погибли вместе с ним. Собравшиеся скандировали призывы отомстить за их смерть.

Ожидается, что во вторник процессия направится в священный иранский город Кум, а в среду продолжит путь в священные для шиитов иракские города Эн-Наджаф и Кербелу, что является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире.

Али Хаменеи будет похоронен в четверг в мавзолее имама Резы в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, где он родился.