Главы 32 стран НАТО соберутся во вторник в столице Турции Анкаре

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств 32 стран НАТО соберутся во вторник в столице Турции Анкаре, чтобы обсудить дальнейший рост оборонных расходов, укрепление оборонной промышленности и военную поддержку Украины.

Эти позиции накануне двухдневной встречи Североатлантического альянса на высшем уровне озвучил на пресс-конференции генеральный секретарь организации Марк Рютте.

Судя по его оценке, он видит позитивные перспективы в достижении европейскими членами организации и Канадой поставленной год назад на саммите альянса в Гааге цели довести оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году.

"Я ожидаю, что здесь, в Анкаре, отдельные страны представят четкие, конкретные, реалистичные планы того, как можно достичь этого показателя в 5%, и те результаты, которые мы видим уже сейчас, производят сильное впечатление. Прошел всего один год из нашего десятилетнего проекта, а европейские союзники и Канада уже инвестируют около 4% ВВП в оборону и безопасность", - заявил Рютте.

Он пояснил, что эти расходы включают "значительные инвестиции в оборону и инвестиции в связанные с обороной и безопасностью отрасли".

Генсек НАТО отметил, что в прошлом году европейские союзники и Канада выделили на основные оборонные расходы почти на 20% больше, чем годом раньше.

"А если взять вместе 2025 и 2026 годы, то это означает, что всего дополнительные инвестиции составили $258 млрд. И эта тенденция сохраняется, потому что нам потребуется больше сил, больше ресурсов и гораздо более мощная промышленная база, так как уже много лет финансирование было недостаточным", - подчеркнул Рютте.

В то же время, по его словам, необходимо преобразовать инвестиции в военный потенциал, перейти "от денег к ракетам и перехватчикам".

"Это означает обеспечение приоритета инноваций, преодоление раздробленности национальных оборонных отраслей и сокращение бюрократии. Форум оборонной промышленности в рамках саммита НАТО, который мы проведем завтра (7 июля - ИФ), станет платформой, где мы продемонстрируем, как мы работаем с промышленностью для создания возможностей, необходимых для надежных сдерживания и обороны", - сказал генсек альянса.

Он рассчитывает, что будет объявлено "о заключении новых контрактов на десятки миллиардов долларов, которые обеспечат нас необходимым оснащением для сдерживания и защиты". Видит Рютте в этих планах и другую сторону: "Это поможет развитию нашей экономики, распространению инноваций и поддержке сотен тысяч рабочих мест по обе стороны Атлантики".

Генеральный секретарь заявил, что "союзники и партнеры по НАТО должны продолжать обеспечивать Украину всем необходимым". "И позвольте мне внести ясность: все союзники должны сделать свой вклад, чтобы наша поддержка Украины продолжалась. Потому что безопасность Украины тесно связана с нашей собственной", - подчеркнул он.

Отвечая на вопросы, Рютте сказал, что механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупке союзниками вооружения у США для Украины эффективен, но существуют ограничения по количеству некоторого поставляемого вооружения.

"Я могу заверить вас, что США делают все возможное, чтобы выполнять взятые на себя обязательствах в рамках PURL", - заявил генсек. Он добавил, что "даже прямо в этот момент поставки в рамках PURL, в том числе ракет-перехватчиков, идут на Украину, и Украина их использует". Вместе с тем Рютте уточнил, что "количество ракет-перехватчиков на территории НАТО - ограниченное, и поэтому нам надо гарантировать, что мы будем производить их в достаточном количестве".

На прошлой неделе постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что США ожидают решения по существенной поддержке Украины на предстоящем саммите.

"Заявления, я думаю, со стороны США и союзников будут существенными", - сказал он в ходе онлайн-брифинга журналистам, отвечая на вопрос, какие шаги по поддержке Украины следует ожидать на саммите. По словам Уитакера, "вы увидите, как каждый сделает свой шаг вперед".

При этом американский дипломат указал на важность того, чтобы саммит сосредоточился на укреплении оборонной промышленности. Он также не исключил того, что США могут принять меры против союзников по НАТО, недостаточно наращивающих расходы на оборону. Уитакер не стал рассказывать, о каких мерах может идти речь.

Знакомя журналистов с повесткой саммита, Рютте сообщил, что на нем будут присутствовать "партнеры из Украины, Европейского союза, Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Персидского залива".