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В Куме продолжаются церемонии в память аятоллы Али Хаменеи

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В священном для шиитов городе Кум продолжаются церемонии в память аятоллы Али Хаменеи , сообщают иранские СМИ.

На рассвете десятки тысяч человек прибыли в мечеть Джамкаран на поминальную молитву, которую прочитал один из ведущих шиитских религиозных деятелей аятолла Абдолла Джавади Амоли.

По завершении похоронной церемонии в Куме гробы с телами Али Хаменеи и четырех его родственников, погибших с ним в феврале в результате американо-израильских ударов, будут перевезены для прощания в иракские города Эн-Наджаф и Кербела, которые также почитаются священными среди шиитов.

Миллионы людей приняли участие в траурных мероприятиях, которых состоялись в предыдущие дни в Тегеране.

Али Хаменеи будет похоронен в четверг в Мешхеде, где он родился.

Похороны аятоллы Хаменеи в Иране

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Али Хаменеи Мешхед Кум Абдолла Джавади Амоли Кербела Иран
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