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Форум регионов Белоруссии и Узбекистана проходит в Минске

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Форум регионов Белоруссии и Узбекистана открылся в Минске, сообщила в среду пресс-служба белорусского Минпрома.

"В открытии пленарного заседания "Кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана" принимают участие заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе форума запланировано обсуждение промышленной кооперации стран. "Сотрудничество в области промышленной кооперации обсудят на площадке ОАО "МТЗ". Будут затронуты перспективы развития кооперационного взаимодействия предприятий министерства промышленности Республики Беларусь и организаций Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

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