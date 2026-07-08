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Глава Пентагона отменил визит в Израиль на фоне эскалации напряженности с Ираном

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет отменил планировавшийся в среду визит в Израиль из-за новой эскалации напряженности в отношениях с Ираном, сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.

По их словам, Хегсет должен был совершить свой первый официальный визит в Израиль, чтобы встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем. Он также планировал посетить базы ВВС Израиля. Визит был отменен в среду утром, несмотря на уже ведущуюся подготовку, отметили источники.

Одной из целей визита Хегсета было развеять опасения Израиля по поводу возможной продажи Турции истребителей-невидимок пятого поколения F-35, о которой президент США Дональд Трамп заявил во время проходящего саммита НАТО в Анкаре.

Израиль - единственная страна на Ближнем Востоке, которая в настоящее время имеет в составе своих ВВС этот самый современный американский истребитель.

В интервью телеканалу CNN Нетаньяху заявил, что Израиль выступает категорически против продажи Турции истребителей F-35. "У Турции агрессивные устремления... Это не сила, способствующая миру и стабильности", - сказал он. "Я бы этого не делал", - добавил Нетаньяху.

Израильский премьер вновь подчеркнул, что поставка Соединенными Штатами истребителей F-35 "нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке".

Израиль Иран Пентагон США Пит Хегсет
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