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Шеф Пентагона планирует в среду совершить первый визит в Израиль

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет планирует в среду совершить свой первый визит в Израиль, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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При этом телеканал отмечает, что пока неясно, повлияют ли на эти планы удары американских вооруженных сил по Ирану, нанесенные в ночь на среду. В настоящее время Хегсет находится вместе с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в столице Турции Анкаре.

По словам источников, одной из целей визита является попытка развеять опасения Израиля по поводу потенциальной продажи Турции американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35, о чем Трамп говорил во время саммита НАТО в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN заявил, что выступает категорически против продажи Турции этих самолетов.

"У Турции агрессивные устремления... Это не сила, способствующая миру и стабильности", - сказал Нетаньяху. "Я бы этого не делал", - добавил он.

США Пентагон Пит Хегсет Израиль
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