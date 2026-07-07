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Нетаньяху заявил, что Израиль категорически против продажи Турции F-35

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Израиль выступает категорически против продажи Турции американских истребителей пятого поколения F-35, заявил во вторник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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"У Турции агрессивные устремления... Это не сила, способствующая миру и стабильности", - заявил Нетаньяху в интервью CNN. "Я бы этого не делал", - добавил он.

Израильский премьер вновь подчеркнул, что поставка Штатами истребителей F-35 "нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке".

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что планирует отменить ограничительные меры в отношении Турции.

"Мы собираемся снимать санкции. Мы не хотим санкций против наших друзей", - сказал Трамп журналистам на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.

Американский лидер также не исключил продажу Турции американских истребителей F-35. "Мы обязательно рассмотрим эту возможность", - сказал он.

Вашингтон ввел санкции и исключил Турцию из программы истребителей F-35 в ответ на приобретение ею в 2019 году российской системы противоракетной обороны С-400. Конгресс США также принял закон, запрещающий любые продажи F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности для боевых самолетов американского производства.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что совместное использование С-400 и истребителей F-35 позволит России получить доступ к данным о радиолокационной малозаметности и другим секретным характеристиках истребителей.

Как заявлял во вторник президент Турции, по итогам саммита НАТО в Анкаре может быть принято решение о снятии запрета на поставку Анкаре американских истребителей F-35.

"Я считаю, что положительное решение по вопросу F-35 может быть принято по итогам саммита", - цитировали Эрдогана турецкие СМИ.

"Вопрос, связанный с F-35, не новый. Мы обсуждали его с США прежде, и мы получили заверения относительно пяти истребителей", - добавил турецкий президент.

Эрдоган выразил уверенность, что данные Вашингтоном ранее обещания будут выполнены. "Президент Трамп всегда выполняет то, что обещал", - подчеркнул он.

Израиль Биньямин Нетаньяху США F-35 Турция
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