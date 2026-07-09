Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в среду

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги среды без единой динамики.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также изучали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном уже закончилось и что он не видит смысла в продолжении переговоров с Тегераном. Глава Белого дома также допустил возобновление ударов по Ирану в ближайшее время.

Эти заявления вызвали скачок цен на нефть - контракты на Brent подорожали более чем на 5%, возродив опасения относительно ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Опубликованный в среду протокол июньского заседания ФРС указал на усиление у некоторых руководителей американского ЦБ обеспокоенности высоким темпом роста цен в США. Несколько участников заседания отметили, что основания для повышения стоимости заимствований уже имеются, поскольку ценовое давление приобрело более широкий характер.

При этом при общем обсуждении возможных вариантов развития событий большинство руководителей допускали как сценарий, при котором инфляция вернется к целевому уровню 2% и без ужесточения ДКП, так и сценарий, при котором она будет оставаться слишком высокой.

"В протоколе присутствует некоторая двусмысленность, указывающая на наличие конкурирующих взглядов на дальнейшую политику, - отметил главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч. - Можно сказать с уверенностью только одно: будущий курс будет в значительной степени зависеть от ситуации на Ближнем Востоке".

Позитивную динамику на торгах в среду продемонстрировали нефтегазовые Chevron Corp. (+1,1%), ConocoPhillips (+2,1%), Occidental Petroleum (+3,7%), APA Corp. (+3,1%), Diamondback Energy (+3,4%). Тем временем котировки ExxonMobil Holdings Corp. снизились на 0,4%.

Заметно подешевели акции авиаперевозчиков Delta Air Lines (на 1,5%), United Airlines Holdings и Southwest Airlines Co. (на 1,6%), а также операторов круизов Carnival Corp. (на 3,9%) и Norwegian Cruise Line (на 1,9%).

Среди представителей "великолепной семерки" капитализация Nvidia Corp. увеличилась на 3,7%, Apple Inc. - на 0,9%. Amazon.com Inc. потеряла 1% рыночной стоимости, Microsoft Corp. и Alphabet Inc. - по 1,4%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - 2%, Tesla - 2,2%.

Бумаги Broadcom подорожали на 4,8% после сообщений о том, что Apple планирует потратить более $30 млрд на чипы Broadcom в рамках нового многолетнего соглашения.

Стоимость акций производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. снизилась на 3,1%. Ранее компания повысила оценку своих совокупных расходов на реструктуризацию до $1,75 млрд с $1,55 млрд.

Лидерами падения среди компонентов индекса S&P 500 стали Synchrony Financial (-9,6%), Moderna Inc. (-7,5%) и Smurfit Westrock (-6,5%), в составе Dow Jones - American Express Co. (-3,8%), Sherwin-Williams Co. (-3,4%) и Boeing Co. (-2,9%).

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду опустился на 1,09% - до 52348,39 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,28% - до 7482,71 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,2% и закрылся на отметке 25870,65 пункта.