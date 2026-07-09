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Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

Новые удары США по военным объектам в Иране, пожар на "Тверской нефтебазе" и двух танкерах в Таганрогском заливе, число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3,8 тыс. человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США нанесли новые удары по военным объектам в Иране. Были атакованы города Бендер-Аббас, Сирик, Бушер, остров Лаван и другие районы. По данным Axios, удары наносились по береговым радарам, позициям противокорабельных ракет и системам ПВО Ирана в районе Ормузского пролива. CENTCOM сообщил о поражении около 90 целей. Иран ответил ударами по военным объектам США в Бахрейне и Кувейте.

- Дональд Трамп заявил, что представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку после ударов американских военных по территории страны, сообщил CNN.

- Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предостерег США от дальнейшей эскалации и заявил, что Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана.

- На одном из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза" произошло возгорание после атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. На месте развернут оперативный штаб.

- В Ставропольском крае из-за атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии в хуторе Вязники. К утру пожар усилился, к месту были направлены дополнительные пожарные расчеты, жителей близлежащей улицы эвакуировали.

- Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле достигло 3811 человек, 16 740 получили травмы, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

- Лидерами номинаций на премию "Эмми-2026" стали сериалы "Хитрости" (24) и "Больница Питт" (25). Победителей объявят 14 сентября в Лос-Анджелесе.

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