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Власти Таджикистана запустили программу поддержки экспортеров

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Душанбе состоялся запуск "Программы развития поставщиков и экспорта", направленной на интеграцию малого и среднего предпринимательства Таджикистана в национальные и международные цепочки добавленной стоимости.

Программа предусматривает поддержку экспортно ориентированных предприятий, повышение конкурентоспособности отечественной продукции и расширение доступа бизнеса к внешним рынкам, сообщил пресс-центр Агентства по экспорту при правительстве Таджикистана.

В рамках инициативы предусматриваются разработка законопроекта "О государственной поддержке экспорта", развитие региональных офисов поставщиков и экспорта, поддержка предприятий приоритетных отраслей, включая агробизнес, текстильную промышленность и туризм, а также обучение предпринимателей и предоставление софинансируемых грантов.

Первый вице-премьер республики Хоким Холикзода заявил на церемонии, что развитие экспорта, предпринимательства и производства продукции с высокой добавленной стоимостью является одним из приоритетов экономической политики Таджикистана в рамках курса на индустриализацию страны.

Программа реализуется в рамках проекта "Развитие финансового и частного сектора Таджикистана" при поддержке Всемирного банка, сообщил директор Агентства экспорта Бахриддин Сироджиддинзода.

Таджикистан
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