Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин из Китая

Фото: Swen Pförtner/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин для легковых автомобилей, легких грузовиков и автобусов из Китая.

Размер пошлин составит от 4,3% до 45,3%, говорится в заявлении ЕК.

Решение об антидемпинговых пошлинах принято регулятором по итогам проверки, начатой в ноябре 2025 года.

"Шины для легковых автомобилей и легких грузовиков из Китая поступали на рынок Евросоюза по демпинговым ценам, - говорится в заявлении ЕК. - Это наносит ущерб европейской шинной промышленности, в которой задействованы свыше 80 тыс. человек в 14 странах".

В ноябре прошлого года регулятор заявил о наличии достаточных свидетельств того, что китайские производители шин получают несправедливое преимущество благодаря государственной поддержке.

Представители шинной отрасли ЕС жаловались, что импорт шин из Китая вырос на 51% с 2021 года, притом что цены на них были на 30-65% ниже, чем у европейских производителей, продажи которых в результате пострадали.