Поиск

Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин из Китая

Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин из Китая
Фото: Swen Pf&#246;rtner/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин для легковых автомобилей, легких грузовиков и автобусов из Китая.

Размер пошлин составит от 4,3% до 45,3%, говорится в заявлении ЕК.

ЭкономикаPirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем ВостокеPirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем ВостокеЧитать подробнее

Решение об антидемпинговых пошлинах принято регулятором по итогам проверки, начатой в ноябре 2025 года.

"Шины для легковых автомобилей и легких грузовиков из Китая поступали на рынок Евросоюза по демпинговым ценам, - говорится в заявлении ЕК. - Это наносит ущерб европейской шинной промышленности, в которой задействованы свыше 80 тыс. человек в 14 странах".

В ноябре прошлого года регулятор заявил о наличии достаточных свидетельств того, что китайские производители шин получают несправедливое преимущество благодаря государственной поддержке.

Представители шинной отрасли ЕС жаловались, что импорт шин из Китая вырос на 51% с 2021 года, притом что цены на них были на 30-65% ниже, чем у европейских производителей, продажи которых в результате пострадали.

ЕК ЕС Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КС Молдавии признал неконституционными ряд положений закона об особом статусе Гагаузии

 КС Молдавии признал неконституционными ряд положений закона об особом статусе Гагаузии

Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин из Китая

 Еврокомиссия вводит антидемпинговые пошлины на импорт шин из Китая

Попадание американского снаряда зафиксировали на границе территории АЭС "Бушер"

Власти Италии решили выслать из страны двоих сотрудников российского посольства

 Власти Италии решили выслать из страны двоих сотрудников российского посольства

В Ереване допустили, что влияние ограничений РФ на импорт армянских товаров составит около 2% ВВП

Иранские военные атаковали ЗРК Patriot в Кувейте и топливные склады в Бахрейне

Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

 Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

Brent подорожала до $78,78 за баррель на новостях с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

 США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2994 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10418 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов