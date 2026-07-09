Поиск

В Ереване допустили, что влияние ограничений РФ на импорт армянских товаров составит около 2% ВВП

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Максимальное влияние введенных Россией ограничений на ввоз ряда армянских товаров составит для Армении порядка 2% ВВП, заявил член совета Центрального банка республики Армен Ктоян.

"Если исходить из самого жесткого сценария, когда ни один из товаров, подпавших под ограничения, вообще не экспортируется в Россию и не реализуется на этом рынке, то, по оценке наших экспертов, максимальное влияние составит порядка 1,8-2% ВВП", - сказал Ктоян в интервью армянскому изданию CivilNet.

По его словам, правительство Армении уже объявило о механизмах поддержки производителей, диверсификации рынков экспорта.

По итогам саммита ЕАЭС в Астане 29 мая Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли заявление, в котором отразили необходимость проведения в Армении, активно сближающейся с Евросоюзом, референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Ереван в свою очередь отметил, что референдум о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом может состояться лишь в случае официального обращения Армении в ЕС по вопросу членства.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

С 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении.

Россельхознадзор Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ереване допустили, что влияние ограничений РФ на импорт армянских товаров составит около 2% ВВП

Сбер в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20%, до 995,3 млрд руб.

 Сбер в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20%, до 995,3 млрд руб.

Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

 Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

Brent подорожала до $78,78 за баррель на новостях с Ближнего Востока

Физлица в июне сократили покупку валюты на 10,6%, до 135 млрд руб.

Запрет на экспорт дизптоплива для производителей будет действовать до 31 июля

Росстат сообщил о росте цен на бензин в РФ с 30 июня по 6 июля на 2,11%

Президент поддержал идею организации сети мини-НПЗ в РФ

 Президент поддержал идею организации сети мини-НПЗ в РФ

Нефть прибавила более 7%, цена Brent поднималась выше $80 за баррель

Путин заявил о большом запасе прочности энергосистемы на фоне атак Киева

 Путин заявил о большом запасе прочности энергосистемы на фоне атак Киева
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2989 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10412 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов