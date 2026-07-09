Попадание американского снаряда зафиксировали на границе территории АЭС "Бушер"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - По границе участка, окружающего иранскую АЭС "Бушер", попал снаряд США, сообщает ИРНА со ссылкой на представителя властей провинции Бушир.

"В ходе атак американского врага, нарушившего соглашение о прекращении огня, сегодня днем несколько мест в провинции Бушир, включая периметр атомной электростанции, были поражены снарядами США", - приводит агентство слова заместителя начальника управления по политическим, социальным и вопросам губернатора провинции.

Он не уточнил, нанесен ли какой-либо ущерб территории АЭС.

В ночь на четверг иранские СМИ передавали, что американские военные нанесли серию ударов по городу Бушер.

Позднее губернатор провинции Бушер Мухаммад Мозаффари подтвердил, что военные США наносили удары по городу. Однако он опроверг появлявшиеся сообщения о том, что целью атак стала АЭС "Бушер".