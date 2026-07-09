В Париже усиливают безопасность в преддверии матча между Марокко и Францией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Во Франции в четверг усиливают меры безопасности в преддверии матча между сборными Марокко и Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщает радиостанция "Франс энфо".

Согласно ее источникам, по всей стране будут работать 20 тыс. полицейских и жандармов, из них около 8 тыс. - в Париже.

После 22:00 по местному времени (23:00 мск) перекроют транспортное движение на столичной площади Шарля де Голля.

"Мы полагаем, что во многих городах будет большое скопление людей (...). Я призываю всех к ответственному отношению", - сказала министр спорта Франции Марина Феррари в эфире "Франс энфо". Она выразила надежду, что "этот вечер будет спортивным праздником", и что беспорядков удастся избежать.

"Мы будем следовать указаниям главы МВД, которые разослали во все префектуры", - добавила она.

1 июля министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес распорядился усилить меры безопасности по всей стране на фоне Чемпионата мира по футболу. "Мы не будем мириться с нарушением порядка", - предупредил он. При необходимости введут запрет на продажу спиртных напитков в общественных местах, а также могут перекрыть некоторые улицы.

Игра между Марокко и Францией на стадионе "Джиллетт Стэдиум" в пригороде Бостона в США начнется в 23:00 мск.

В конце мая во Франции после финала Лиги чемпионов произошли массовые беспорядки. Сотни человек были задержаны.