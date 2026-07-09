Власти Италии решили выслать из страны двоих сотрудников российского посольства

Посольство России в Италии Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Двое сотрудников российского посольства в Италии должны покинуть страну по решению итальянского правительства, сообщил в четверг глава МИД страны Антонио Таяни.

"Правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе российского посольства в Италии. Генеральный секретарь министерства иностранных дел уведомил российского посла в Риме о том, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней", - написал он в соцсети Х.

По словам Таяни, прокуратура Рима по итогам расследования признала их ответственными в ведении разведывательной деятельности.