Глава МИД Франции ожидает, что ЕС одобрит 13 июля 21-й пакет санкций против РФ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Европейские страны могут одобрить очередной, 21-й санкционный пакет в отношении России в начале следующей недели, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"21-й санкционный пакет, который должен быть одобрен в понедельник, ударит по российскому финансовому сектору и еще больше сократит доходы России от энергоресурсов", - сказал министр на пресс-конференции в Варшаве.

Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС работает над 21-м пакетом санкций в отношении России. По ее словам, Еврокомиссия предлагает до января 2027 года оставить в силе нынешний "потолок цен" на нефть РФ. Кроме того, фон дер Ляйен сообщала, что ЕС добавит десятки торговых судов в санкционные списки.