КС Молдавии признал неконституционными ряд положений закона об особом статусе Гагаузии

Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии признал неконституционными ряд положений закона об особом статусе Гагаузской автономии, принятым парламентом 23 декабря 1994 года.

КС вынес решение в четверг, после того, как в течение двух дней рассматривал запрос министерства юстиции, а также предложения Народного собрания Гагаузии (НСГ).

КС констатировал, что "сотрудничество между центральными и региональными органами власти соответствуют Конституции, а принимаемые Кишиневом решения, которые касаются статуса Гагаузии, должны учитывать мнение властей автономии".

В то же время КС пришел к выводу, что требование Народного собрания об обязательном предварительном согласовании всех вопросов "превращает полномочия центральных властей в решения, зависящие от политической позиции региональных органов". Это касается и назначения в автономии региональных руководителей территориального подразделения полиции, Службы информации и безопасности, Генеральной прокуратуры и Управления юстиции. Конституционный суд постановил, что "в условиях унитарного государства должна быть сохранена единая система органов государственного управления".

КС изучил опыт и сослался на примеры Аландских островов, Южного Тироля и других автономных образований, которые имеют широкие полномочия в рамках децентрализации власти, но назначение руководителей силовых структур является исключительным полномочием центральных органов власти.

КС также указал на необходимость приведения законодательства АТО Гагаузия в соответствие с Избирательным кодексом Республики Молдова, который предусматривает создание в автономии Центрального избирательного совета. Согласно решению Конституционного суда, Избирательный совет Гагаузии формируется в соответствии с положениями Избирательного кодекса Молдавии. Он является центральным органом при организации региональных выборов, а во время национальных выборов исполняет роль Избирательного совета второго уровня (окружного совета).

В 2023 году Народное собрание Гагаузии распустило ЦИК автономии после того, как к власти в Комрате пришла ныне осужденная за незаконное финансирование партии "Шор", соратница Илана Шора Евгения Гуцул. Тогда депутаты Народного собрания отказались учитывать рекомендации Венецианской комиссии от 2021 года и пошли вразрез с правилами, которые действовали в автономии с 1999 года. Кроме того, Народное собрание Гагаузии отказалось привести местное законодательство в соответствии с Избирательным кодексом Молдавии, который вступил в силу в 2022 году.

По этой причине в автономии возник политический кризис. Полномочия Народного собрания истекли 12 ноября 2025 года, но дата новых выборов не была назначена, а решения НСГ назначить выборы в соответствии с прежним законодательством были аннулированы решениями Высшей судебной палаты Молдавии. Теперь выборы должны пройти в соответствии с решениями Конституционного суда, под руководством Центральной избирательной комиссии Молдавии.