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В Барселоне зафиксировали самую высокую за 112 лет температуру

В Барселоне зафиксировали самую высокую за 112 лет температуру
Фото: Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Столбик термометра в Барселоне поднялся до рекордных 40,7 градуса по Цельсию, сообщает в четверг издание The Guardian.

Отмечается, что этот показатель был зафиксирован накануне и стал рекордно высоким для Барселоны за последние 112 лет.

На соседнюю Францию также обрушилась чрезвычайная жара. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес сообщил о более чем 300 лесных пожарах, бушующих во Франции на фоне аномально высоких температур.

Кроме того, температура воздуха в ряде районов Англии в четверг превысила показатель в 32 градуса по Цельсию. В Лондоне прогнозируют до 34 градусов по Цельсию.

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