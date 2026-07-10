МИД Бельгии призвал сограждан регистрироваться перед путешествиями из-за лесных пожаров в Европе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В обстановке лесных пожаров, затрагивающих несколько регионов Европы, МИД Бельгии призвал бельгийских путешественников зарегистрироваться на специальном сайте Travellers Online перед отъездом.

"Это сервис, предоставляемый Министерством иностранных дел Бельгии для бельгийцев, путешествующих за границу, независимо от места назначения. Через эту платформу путешественники могут зарегистрировать свои данные о поездке и контактную информацию перед отъездом. Регистрация позволяет Министерству иностранных дел быстрее связаться с ними и проинформировать их в случае чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия или внезапного ухудшения ситуации с безопасностью в пункте назначения", - говорится в разосланном ведомством уведомлении.

МИД также напомнил бельгийцам, планирующим поездку, всегда знакомиться с рекомендациями для путешественников в пункте назначения, содержащими информацию о рисках для безопасности и мерах предосторожности.

"В случае возникновения лесного пожара во время поездки путешественникам рекомендуется внимательно следить за ситуацией и строго следовать инструкциям местных властей. Это включает в себя приказы об эвакуации, ограничения доступа к определенным районам и другие меры безопасности", - говорится в уведомлении МИД Бельгии.