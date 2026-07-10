Поиск

МИД Бельгии призвал сограждан регистрироваться перед путешествиями из-за лесных пожаров в Европе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В обстановке лесных пожаров, затрагивающих несколько регионов Европы, МИД Бельгии призвал бельгийских путешественников зарегистрироваться на специальном сайте Travellers Online перед отъездом.

"Это сервис, предоставляемый Министерством иностранных дел Бельгии для бельгийцев, путешествующих за границу, независимо от места назначения. Через эту платформу путешественники могут зарегистрировать свои данные о поездке и контактную информацию перед отъездом. Регистрация позволяет Министерству иностранных дел быстрее связаться с ними и проинформировать их в случае чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия или внезапного ухудшения ситуации с безопасностью в пункте назначения", - говорится в разосланном ведомством уведомлении.

МИД также напомнил бельгийцам, планирующим поездку, всегда знакомиться с рекомендациями для путешественников в пункте назначения, содержащими информацию о рисках для безопасности и мерах предосторожности.

"В случае возникновения лесного пожара во время поездки путешественникам рекомендуется внимательно следить за ситуацией и строго следовать инструкциям местных властей. Это включает в себя приказы об эвакуации, ограничения доступа к определенным районам и другие меры безопасности", - говорится в уведомлении МИД Бельгии.

Бельгия Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Делегация Катара прибыла в Иран для обсуждения урегулирования кризиса с США

В Брюсселе продолжают обсуждать возможность запретить въезд в ЕС участникам СВО

Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

 Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

На Тайване сотни авиарейсов отменили из-за приближения мощного тайфуна

КНР провела испытательный пуск космической ракеты с многоразовой первой ступенью

Не менее 11 человек погибли в сильном природном пожаре на юго-востоке Испании

 Не менее 11 человек погибли в сильном природном пожаре на юго-востоке Испании

В CENTCOM опровергли сообщения, что суда проходят Ормузский пролив только по иранскому маршруту

 В CENTCOM опровергли сообщения, что суда проходят Ормузский пролив только по иранскому маршруту

В США восемь человек обвинили в подготовке атаки на шоу UFC у Белого дома

 В США восемь человек обвинили в подготовке атаки на шоу UFC у Белого дома

WSJ пишет, что Иран готовит новый план покушения на Трампа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3010 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10441 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов