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В США восемь человек обвинили в подготовке атаки на шоу UFC у Белого дома

В США восемь человек обвинили в подготовке атаки на шоу UFC у Белого дома
Общий вид во время мероприятия UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома 14 июня 2026 года в Вашингтоне
Фото: Mike Kirschbaum/Zuffa LLC

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Федеральное большое жюри США предъявило обвинения восьми подозреваемым в заговоре по организации атаки на шоу UFC, проходившее в июне на территории Белого дома, сообщил Минюст США.

Обвинительное заключение, вынесенное в округе Огайо, объединяет фигурантов в единое производство и включает два состава - заговор с целью оказания материальной поддержки террористам и заговор с целью убийства на федеральной территории.

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Согласно материалам дела, подготовка началась в мае: участники группы закупали оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, дроны, средства связи и защитное снаряжение. Следствие утверждает, что фигуранты придерживались маргинальных конспирологических взглядов и рассчитывали, что атака на публичное мероприятие с участием президента Дональда Трампа приведет к дестабилизации федеральных институтов.

Как пишет AP, информация о возможной угрозе поступила правоохранительным органам 10 июня - за четыре дня до проведения шоу Freedom 250. По версии следствия, план предусматривал применение дронов, начиненных взрывчаткой, и последующий обстрел зрителей. Коммуникация велась через онлайн-чаты, часть фигурантов проходила стрелковую и тактическую подготовку.

В дни проведения мероприятия были задержаны пять подозреваемых в Огайо, Миссури, Небраске и Калифорнии. Еще двоих арестовали спустя неделю. Восьмым фигурантом стал 21-летний Чандлер Скаггс из Западной Вирджинии, которому, по данным следствия, отводилась роль одного из снайперов.

Максимальное наказание за заговор с целью оказания материальной поддержки террористам составляет 15 лет лишения свободы, за заговор с целью убийства - пожизненное заключение.

UFC Минюст США Белый дом
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