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Трамп сообщил, что подготовился к попыткам Ирана его убить

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он подготовил инструкции на случай, если Иран убьет его.

"Я давно в их списке целей. (...) Я оставил инструкции. Если что-то со мной случится, то следует бомбить их в такой степени, какой они еще не видели", - сказал он The New York Post.

8 июля Трамп выразил опасения, что иранские власти могут попытаться его убить.

CNN сообщал, что Трамп возвращался в четверг с саммита НАТО в Анкаре не на новом авиалайнере из-за опасений за безопасность на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По его данным, сотрудники служб безопасности решили, что старый авиалайнер в создавшейся ситуации лучше подходит для защиты главы государства.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила 10 июля, что Израиль поделился с США разведданными, свидетельствующими, что Иран рассматривает новый план покушения на американского президента.

Дональд Трамп Израиль Иран США
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