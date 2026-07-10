WSJ пишет, что Иран готовит новый план покушения на Трампа

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Израиль поделился с США разведданными, свидетельствующими, что Иран рассматривает новый план покушения на американского президента Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Израиль поделился с США новыми разведывательными данными, которые, как он говорит, указывают на новый иранский план убийства президента Трампа", - говорится в публикации.

Это может привести к эскалации конфликта США и Ирана, отмечает газета.

The Wall Street Journal напоминает, что Иран годами открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани, влиятельного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР), во время его первого президентского срока.

Как сообщалось, в ночь на пятницу во время уже завершившихся в иранском городе Мешхед похорон верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи собравшиеся на улицах люди помимо иранских государственных флагов и фотографий покойного несли плакаты с надписью "Мы убьем Трампа".

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп возвращался в четверг с саммита НАТО в Анкаре не на новом авиалайнере из-за опасений за безопасность на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По его данным, сотрудники служб безопасности решили, что старый авиалайнер в создавшейся ситуации лучше подходит для защиты главы государства.

В среду на пресс-конференции в Анкаре Трамп выразил опасения, что иранские власти могут попытаться его убить.