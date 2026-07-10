Поиск

В Иране опровергают сообщения о переговорах с США на следующей неделе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Иранская сторона называет недостоверными сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры в Исламабаде на следующей неделе, сообщает Fars" со ссылкой на источники.

"Любые новости о прогрессе в переговорах и о каком-то развитии ситуации будут распространяться только через официальные каналы Ирана, а информация, опубликованная зарубежными СМИ, не заслуживает доверия", - заявил агентству человек, близкий к иранским переговорщикам.

По его словам, сообщения о грядущих переговорах не соответствуют реальности. Он отметил, что иранская сторона в настоящий момент не готовится к переговорам в Исламабаде.

Ранее Fox News со ссылкой на американского чиновника сообщал, что скоро продолжатся технические переговоры США и Ирана.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что Вашингтон, по просьбе Тегерана, возобновит переговоры с иранской стороной.

Хроника 28 февраля – 10 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 10 июля

ЕК предварительно признала Meta нарушителем закона о цифровых услугах

Делегация Катара прибыла в Иран для обсуждения урегулирования кризиса с США

В Брюсселе продолжают обсуждать возможность запретить въезд в ЕС участникам СВО

Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

 Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

На Тайване сотни авиарейсов отменили из-за приближения мощного тайфуна

КНР провела испытательный пуск космической ракеты с многоразовой первой ступенью

Не менее 11 человек погибли в сильном природном пожаре на юго-востоке Испании

 Не менее 11 человек погибли в сильном природном пожаре на юго-востоке Испании
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3013 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10442 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов