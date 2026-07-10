В Иране опровергают сообщения о переговорах с США на следующей неделе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Иранская сторона называет недостоверными сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры в Исламабаде на следующей неделе, сообщает Fars" со ссылкой на источники.

"Любые новости о прогрессе в переговорах и о каком-то развитии ситуации будут распространяться только через официальные каналы Ирана, а информация, опубликованная зарубежными СМИ, не заслуживает доверия", - заявил агентству человек, близкий к иранским переговорщикам.

По его словам, сообщения о грядущих переговорах не соответствуют реальности. Он отметил, что иранская сторона в настоящий момент не готовится к переговорам в Исламабаде.

Ранее Fox News со ссылкой на американского чиновника сообщал, что скоро продолжатся технические переговоры США и Ирана.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что Вашингтон, по просьбе Тегерана, возобновит переговоры с иранской стороной.