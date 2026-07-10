Главный переговорщик Ирана назвал готовность к войне условием для переговоров с США

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, который считается главным переговорщиком Тегерана с США, заявил о полном недоверии американской стороне, сообщает Tasnim.

"По моему мнению, только те, кто готов к войне, могут вести переговоры с США", - сказал он и добавил, что ранее "дал четко понять вице-президенту США" Джей Ди Вэнсу, что у иранской стороны нет никакого доверия к американцев. у нас нет никакого доверия к вам".

По его словам, США, Израиль и НАТО "считали перед войной, что они могут силой заставить Иран сдаться за несколько дней, но потом они быстро поняли, что не смогут достичь своих целей".

8 июля стало известно, что Центральное командование ВС США начало наносить удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров, в том числе катарского судна, в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании.