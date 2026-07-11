Трамп пригрозил запустить тысячи ракет по Ирану, если тот попытается его убить

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы запустить по Ирану тысячи ракет и полностью уничтожить всю страну в случае покушения на него.

"1000 ракет готовы к запуску и нацелены на Исламскую Республику Иран, и за ними немедленно последуют тысячи других, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках земного шара, и совершит покушение на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае на МЕНЯ!" - написал он в соцсети Truth Social.

"Приказы уже отданы, и вооруженные силы США готовы, хотят и могут в течение одного года, с возможностью продления, полностью уничтожить все районы Ирана", - подчеркнул он.

Накануне в интервью газете The New York Post Трамп заявил, что он подготовил инструкции на случай, если Иран убьет его. "Я давно в их списке целей. (...) Я оставил инструкции. Если что-то со мной случится, то следует бомбить их в такой степени, какой они еще не видели", - сказал американский лидер.

В среду Трамп выразил опасения, что иранские власти могут попытаться его убить.

Ранее в пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что Израиль поделился с США разведданными, свидетельствующими, что Иран рассматривает новый план покушения на американского президента.