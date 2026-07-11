Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

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Атака БПЛА в Таганрогском заливе, новые санкции США против Ирана, победа сборной Испании над сборной Бельгии на ЧМ-2026

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Таганрогском заливе четыре судна, среди которых танкер с метанолом, подверглись атаке беспилотников. В результате атаки погиб один матрос. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

- Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4 тыс. человек, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на власти страны. Таким образом, за сутки число жертв выросло более чем на 200 человек.

- Минфин США ввёл дополнительные санкции против Ирана в связи с обострением ситуации в Ормузском проливе. Под ограничения, в частности, попал иранский финансист Али Ансари, которого обвиняют в присвоении государственных средств и их использовании за пределами страны в интересах руководства Ирана.

- Президент США Дональд Трамп распорядился о продолжении контактов с Ираном и отдал соответствующее распоряжение своим переговорщикам, сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

- Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 взяли верх над командой Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира.

- Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы запустить по Ирану тысячи ракет и полностью уничтожить всю страну в случае покушения на него.

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