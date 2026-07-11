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В Тегеране заявили, что внимательно следят за передвижениями сил США в регионе

В Тегеране заявили, что внимательно следят за передвижениями сил США в регионе
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Иранские военные самым внимательным образом следят за передвижениями американских вооруженных сил в регионе, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран на побережье, островах, границах и в других уязвимых точках страны бдительно следят за передвижениями войск противника", - написал он в соцсети Х.

Багаи добавил, что своими действиями эти силы "обеспечивают безопасность и спокойствие Ирана".

Как ранее сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), в настоящее время более двух десятков американских боевых кораблей патрулируют воды Ближнего Востока вблизи Ирана.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, в настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана находятся два атомных авианосца, на которых базируется более 100 боевых самолетов, один крейсер, 13 ракетных эсминцев и три больших десантных корабля, на борту которых размещены экспедиционный батальон морской пехоты, самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, ударные и транспортные вертолеты и десантные катера, а также ударные подлодки. Кроме того, в Красном море, которое тоже входит в зону ответственности CENTCOM, курсируют еще два ракетных эсминца.

После иранских ударов по коммерческим танкерам в Ормузском проливе американские вооруженные силы два дня подряд - в ночь на среду и в ночь на четверг - наносили авиаудары по территории Ирана. Всего, по сведениям CENTCOM, было поражено 170 иранских целей, в том числе радары и зенитные ракетные комплексы системы ПВО, пусковые установки противокорабельных ракет и беспилотников, быстроходные военные катера, военно-морские объекты, средства береговой разведки и военная логистическая инфраструктура вдоль иранского побережья.

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