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Пентагон опубликовал новую подборку ранее секретных данных об НЛО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пентагон опубликовал на своем сайте очередную подборку рассекреченных американских данных о неопознанных аномальных явлениях (UAP).

"Министерство войны публикует четвертую часть рассекреченных и исторических файлов, касающихся неопознанных аномальных явлений (...) Коллекция по-прежнему размещена на WAR.GOV/UFO, и министерство продолжит публиковать дополнительные файлы на постоянной основе", - заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в субботу.

Опубликованы 40 файлов: 14 документов, 19 видео, четыре аудиофайла и три изображения. Материалы были предоставлены различными ведомствами: Пентагоном, НАСА, ЦРУ, ФБР и министерством энергетики.

Около половины файлов датированы 2010 годом или более поздним периодом. На видео - инфракрасные кадры, снятые военными камерами. На зернистых снимках запечатлены необъяснимые объекты и встречи с ними по всему миру, в том числе над западной частью Тихого океана, Атлантикой и Ближним Востоком.

Как и в предыдущих публикациях, в документах не содержится никаких выводов относительно того, считает ли правительство США, что данные об НЛО свидетельствуют о существовании инопланетной жизни. В них также не указывается, представляют ли НЛО угрозу национальной безопасности США.

В Пентагоне подчеркивают, что публикация материалов, которая начались 8 мая, "является результатом указания президента США Дональда Трампа начать процесс выявления и рассекречивания правительственных файлов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в интересах обеспечения полной прозрачности".

США UAP UFO НЛО Пентагон Шон Парнелл
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