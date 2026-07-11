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Пакистан выразил желание помочь инициативе США по объединению правительств в Ливии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Пакистана ищут способы поддержать инициативу США по примирению конфликтующих правительств запада и востока Ливии, сообщает в субботу The National со ссылкой на источники.

"Политик в Бенгази заявил, что Исламабад верит: его крепкие связи с политическими силами на востоке Ливии и поддержка Саудовской Аравии могло бы помочь продвинуть проект старшего советника президента США по Африке Массада Булоса. Но источник пояснил, что ни одна из сторон в Ливии в действительности не верит в возможность делиться властью, и это затрудняет достижение соглашения", - информирует издание.

В Ливии после свержения Муаммара Каддафа в 2011 году на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН Правительство национального согласия Ливии во главе с премьером Абделем Хамидом Дбейбой в Триполи на западе страны и временный кабинет на востоке страны, который поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Источник The National выразил мнение, что шансы на успех Вашингтона невелики. Он пояснил, что проблема состоит не в недостатке встреч, а в отсутствии доверия, политической воли, веры в возможность консенсуса. Кроме того, напомнил он, на западе страны решения принимает не только семья Дбейбы, а на востоке власть делят в том числе и сыновья Хафтара, и все это в совокупности не способствует стабильности ситуации.

На этой неделе советник президент США Булос посетил Бенгази, встречался с Хафтаром. По словам Булоса, темой встречи стали сотрудничество США и Ливии в сфере безопасности, укрепление ливийских границ, объединение государственных институтов страны. Кроме того, в июне Саддам Хафтар - сын маршала, заместитель командующего ЛНА - встречался с Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио.

Пакистан поддерживает с Эр-Риядом близкие отношения, в 2025 году заключил с ним оборонный пакт. The National напоминает, что Исламабад пытается позиционировать себя как посредника в решении региональных вопросов, содействует контактам США и Ирана для урегулирования их конфликта.

Ливия США Пакистан
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