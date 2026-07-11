Президент Молдавии подписала указ о назначении Тофана кандидатом на пост премьера

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны.

"Я уверена, что он справится со сложными задачами, которые стоят перед нашей страной. Я считаю, что он выполнит три важнейшие задачи, которые стоят перед Республикой Молдова. Это - выполнение всех условий для интеграции Молдавии в Евросоюз в следующие годы; укрепление устойчивости государственных учреждений и общества в целом; восстановление и перезапуск экономики", - заявила она на брифинге в субботу.

Председатель парламента Игорь Гросу подтвердил, что фракция парламентского большинства партии "Действие и солидарность" (PAS) выдвинула Тофана кандидатом на пост премьера.

"Он идеально подходит для выполнения задач, которые стоят перед страной. Парламентская фракция окажет ему всю поддержку", - сказал Гросу.

Тофан заявил, что рассматривает свое выдвижение "не как большое свое достижение, а как большую ответственность".

Он назвал три основные задачи будущего правительства. Это - восстановление доверия граждан к власти, так как в последнее время доверие было существенно подорвано; восстановление экономики, начиная с предприятий в регионах; создание эффективной команды.

"Я профессиональный игрок. Хочу создать профессиональную команду, чтобы сделать жизнь молдаван лучше и привести страну в Европейский союз как можно быстрее",- сказал Тофан.

Партия "Действие и солидарность" предложила в пятницу бизнесмена и соучредителя гражданского движения "Европа-2028" Тофана на должность премьера Молдавии. Согласно законодательству, после консультаций с парламентскими фракциями, президент подписывает указ о назначении кандидата на пост премьер-министра. После этого, в течение 15 дней он должен представить парламенту программу деятельности и состав правительства, чтобы получить вотум доверия законодательного собрания.

Биография Василия Тофана

Тофану 44 года. Он - известный в Молдавии и за рубежом бизнесмен, является инвестором фонда Horizon Capital, который управляет активами на сумму около $1,6 млрд и специализируется на инвестициях в Украине и Молдавии. Ранее Тофан работал консультантом в Monitor Group и занимался корпоративным развитием в компании Philips в Амстердаме. Во время обучения по программе MBA он основал компанию Ovia Health, которую впоследствии приобрела Labcorp.

В 2025 году Тофан учредил общественное движение "Европа - 2028", в которое вошли 28 известных предпринимателей Молдавии. Они обещали содействовать достижению главной цели - подписанию соглашения о вступлении Молдавии в ЕС в 2028 году.

Тофан окончил Erasmus University Rotterdam и Harvard Business School с отличием. Он свободно владеет английским, французским, голландским, румынским, украинским и русским языками. Женат, имеет четырех сыновей. Младший родился в конце июня 2026 года в США.