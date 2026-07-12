Военные ОАЭ и Катара отражают ракетные удары

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Военные ОАЭ и Катара отражают авиаудары, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на власти этих стран.

В Минобороны Катара отметили, что смогли перехватить летевшие в сторону страны ракеты. В ОАЭ пояснили, что в настоящее время отбивают атаку, проведенную при помощи ракет и БПЛА.

Тем временем в МВД Бахрейна население предупредили об угрозе ударов с воздуха.

Ранее иранские военные, согласно сообщениям СМИ, приступили к нанесению ударов по позициям США на Ближнем Востоке. Это стало ответом на очередную серию ударов США по Ирану.