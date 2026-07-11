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Авианосец "Шарль де Голль" вернулся в Тулон после 5,5 месяцев похода

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" в субботу прибыл в порт Тулон после пяти с половиной месяцев нахождения в Северной Атлантике и Восточном Средиземноморье, передает BFMTV.

"Это была вторая по продолжительности миссия для "Шарля де Голля" с момента его ввода в строй 25 лет назад. Она провела нас через шесть морей и два океана в чрезвычайно разнообразных климатических и стратегических условиях", - приводит телеканал слова контр-адмирала Тибо де Поссеса, командующего авианосной ударной группой.

Выйдя из Тулона 27 января, авианосец и сопровождающие его фрегаты и подводная лодка приняли участие в крупных учениях ВМС Франции "Орион", а затем продемонстрировали присутствие НАТО у берегов Скандинавии. Начало боевых действий в Иране изменило планы: 3 марта был отдан приказ как можно быстрее достичь Восточного Средиземноморья, где Кипр подвергся обстрелу иранскими беспилотниками.

"6 тыс. километров были преодолены за шесть дней при сохранении полетов и дозаправке сопровождающих французских и союзных фрегатов", - говорится в сообщении.

6 мая авианосная ударная группа прошла через Суэцкий канал в Аравийское море, чтобы поддержать франко-британскую дипломатическую инициативу по созданию многонациональной миссии для обеспечения свободы судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.

"Это возрождение того, что мы называем военно-морской дипломатией, поддержкой военно-морскими силами политических и дипломатических усилий", - объяснил французский контр-адмирал.

Ранее французские СМИ сообщали, что "Шарль де Голль" направляется в Тулон для планового ремонта.

Отмечалось, что авианосец и сопровождающий его фрегат будут заменены вертолетоносцем из серии "Мистраль" и аналогичным судном соответственно.

Средиземноморье Франция
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