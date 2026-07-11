Поиск

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за гибель отца

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что гибель его отца аятоллы Али Хаменеи не останется неотомщенной.

"Мы клянемся отомстить за чистую кровь принявшего мученическую смерть лидера и всех мучеников на этих (...) войнах, павших от рук злокозненных и бесчестных убийц", - приводит Press TV выдержки из заявления аятоллы.

Он отметил, что виновным в смерти предыдущего лидера не стоит рассчитывать "на мирную смерть в постели", и что исполнение этой цели не будет зависеть от присутствия на месте событий нынешнего верховного лидера и иных официальных лиц.

В миреВ Иране завершились похороны аятоллы Али ХаменеиВ Иране завершились похороны аятоллы Али ХаменеиЧитать подробнее

Хаменеи также приветствовал массовое присутствие скорбящих на траурных мероприятиях в Иране и Ираке, назвав такое выражение поддержки историческим достижением, а также сигналом врагам Тегерана.

В иранском городе Мешхед в ночь на пятницу завершилась церемония погребения Хаменеи, погибшего в феврале во время американо-израильских авиаударов. Траурные мероприятия в память о верховном лидере проходили с прошлой пятницы в иранских городах Тегеран и Кум, а также в Ираке - в священных для мусульман-шиитов городах Эн-Наджаф и Кербела. По сообщениям иранских СМИ, за эти дни в демонстрациях приняли участие порядка 41-43 млн человек.

В минувший четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Израиль поделился с США разведданными, свидетельствующими, будто Иран рассматривает новый план покушения на американского президента Дональда Трампа. Издание напоминало, что Иран годами открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани, влиятельного генерала КСИР, во время его первого президентского срока.

Похороны аятоллы Хаменеи в Иране

9
Иран Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за гибель отца

NYT сообщила, что Рубио держит под контролем финансы и добычу ресурсов в Венесуэле

 NYT сообщила, что Рубио держит под контролем финансы и добычу ресурсов в Венесуэле

США призвали организовать международные инспекции арсеналов химоружия в Судане

 США призвали организовать международные инспекции арсеналов химоружия в Судане

Президент Молдавии подписала указ о назначении Тофана кандидатом на пост премьера

Пентагон опубликовал новую подборку ранее секретных данных об НЛО

 Пентагон опубликовал новую подборку ранее секретных данных об НЛО

В Тегеране заявили, что внимательно следят за передвижениями сил США в регионе

 В Тегеране заявили, что внимательно следят за передвижениями сил США в регионе

Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

Трамп пригрозил запустить тысячи ракет по Ирану, если тот попытается его убить

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4 тыс. человек

Трамп поручил Вэнсу, Уиткоффу, Кушнеру и Рубио продолжить переговоры с Ираном

 Трамп поручил Вэнсу, Уиткоффу, Кушнеру и Рубио продолжить переговоры с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3026 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10459 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов