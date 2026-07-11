Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за гибель отца

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что гибель его отца аятоллы Али Хаменеи не останется неотомщенной.

"Мы клянемся отомстить за чистую кровь принявшего мученическую смерть лидера и всех мучеников на этих (...) войнах, павших от рук злокозненных и бесчестных убийц", - приводит Press TV выдержки из заявления аятоллы.

Он отметил, что виновным в смерти предыдущего лидера не стоит рассчитывать "на мирную смерть в постели", и что исполнение этой цели не будет зависеть от присутствия на месте событий нынешнего верховного лидера и иных официальных лиц.

Хаменеи также приветствовал массовое присутствие скорбящих на траурных мероприятиях в Иране и Ираке, назвав такое выражение поддержки историческим достижением, а также сигналом врагам Тегерана.

В иранском городе Мешхед в ночь на пятницу завершилась церемония погребения Хаменеи, погибшего в феврале во время американо-израильских авиаударов. Траурные мероприятия в память о верховном лидере проходили с прошлой пятницы в иранских городах Тегеран и Кум, а также в Ираке - в священных для мусульман-шиитов городах Эн-Наджаф и Кербела. По сообщениям иранских СМИ, за эти дни в демонстрациях приняли участие порядка 41-43 млн человек.

В минувший четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Израиль поделился с США разведданными, свидетельствующими, будто Иран рассматривает новый план покушения на американского президента Дональда Трампа. Издание напоминало, что Иран годами открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани, влиятельного генерала КСИР, во время его первого президентского срока.