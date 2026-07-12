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КСИР объявил о временном перекрытии Ормузского пролива

КСИР объявил о временном перекрытии Ормузского пролива
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) временно закрывает движение по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем, сообщает в ночь на воскресенье иранское телевидение.

В командовании КСИР пояснили, что пролив будет закрыт "до дальнейшего уведомления". Военные подчеркнули, что пошли на такой шаг в связи "с иностранным вмешательством", а также в связи с попытками создать несогласованный с Тегераном маршрут для судов.

Также в КСИР объяснили, что несколько судов недавно попытались пересечь пролив вне одобренного Ираном коридора. Одно из этих судов иранские военные остановили, так как, по их мнению, оно представляло опасность для навигации.

В командовании предупредили, что не будут пропускать суда до тех пор, пока США не прекратят попытки вмешиваться в вопросы, касающиеся Ормузского пролива.

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