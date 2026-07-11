NYT сообщила, что Рубио держит под контролем финансы и добычу ресурсов в Венесуэле

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио на данный момент фактически управляет финансовой системой и энергетическим сектором Венесуэлы, сообщает в субботу The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"По словам более десятка чиновников и других лиц, близких к властям США и Венесуэлы, Рубио в сущности распоряжается финансами Венесуэлы, распределением ресурсов и правительством", - пишет газета.

По ее данным, хотя Рубио не посещает Венесуэлу, он погружен в ежедневное управление страной, поддерживает близкий контакт с временным президентом страны Делси Родригес. После операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро 3 января 2026 года он связался с Родригес и предложил ей сотрудничество с США; в противном случае госсекретарь пообещал новые масштабные удары США по Венесуэле. В ответ Родригес дала согласие.

В данный момент деньги от венесуэльского экспорта поступают в Минфин США, и ведомство выдает их Венесуэле постепенно через частные банки. Рубио и его команда решает, кто и на что может тратить средства. Также он следит за исполнением американских санкций, определяя, кто и как может вести коммерческие дела в Венесуэле. Госсекретарь занимается перестройкой нефтяного сектора страны, обеспечивает доступ американских компаний в Венесуэлу, обсуждает с Родригес назначения на важные правительственные посты. Приближенные Рубио выдают лицензии, разрешающие тем или иным компаниям вести бизнес в Венесуэле в обход санкций.

В частности, Рубио предостерегал Родригес от взаимодействия с соперниками США.

Несмотря на скепсис со стороны ряда приближенных американского президента Дональда Трампа, дипломатов, венесуэльской диаспоры в США, команда Рубио уверяет, что Родригес слушается его указаний, особенно в том, что касается финансов.

Также власти США оказывают давление на Родригес с целью задержать лиц, интересующих Минюст США, в борьбе с криминальными группировками. По данным NYT, Белый дом даже влияет на публичные выступления и на заявления Родригес.

Однако, поясняет NYT, успех восстановления стабильности в Венесуэле во многом зависит от привлечения иностранных финансовых средств. Зарубежные инвесторы проявляют осторожность, нефтяной сектор ослаблен проблемами с управлением, а степень контроля Родригес над государственным аппаратом остается неясной. Недавние землетрясения в Венесуэле привели к переносу переговоров по новым нефтяным контрактам.

В администрации США и правительстве Венесуэлы информацию о роли Рубио комментировать не стали.