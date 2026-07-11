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Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4300 человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 4333 человека погибли в результате недавнего землетрясения в Венесуэле, сообщают в субботу испаноязычные СМИ со ссылкой на венесуэльские власти.

Днем ранее поступали данные о 4118 погибших.

Более 16,7 тыс. человек пострадали. Почти 900 зданий повреждены, около 200 обрушились.

Несколько мощных землетрясений произошли в Венесуэле 24 июня. Спасатели продолжают работу в наиболее пострадавших районах страны.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Венесуэла
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