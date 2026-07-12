Иранские военные нанесли ракетный удар по авиабазе в Иордании

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что ему удалось поразить ракетами авиабазу имени принца Хасана в Иордании, передает иранская телерадиокомпания IRIB.

По ее информации, иранские военные в ходе удара применили баллистические ракеты и смогли уничтожить командный центр и ангары, в которых хранились беспилотники MQ-9.

Иорданская сторона пока не комментировала эти утверждения.

Ранее в воскресенье иранские военные заявили об ответных ударах по позициям США в ближневосточном регионе.