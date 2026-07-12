Военные США за ночь поразили около 140 целей в Иране

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американские военные в воскресенье утром завершили очередную серию ударов по Ирану, в ходе которой поразили примерно 140 военных объектов, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Центральное командование завершило третий за эту неделю раунд ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе", - говорится в заявлении командования.

В нем указывается, что на этот раз "поражены примерно 140 иранских военных целей (...). Речь идет о местах хранения ракет, дронов, военных арсеналах, системах связи, береговых наблюдательных пунктах, объектах ВМС".

Согласно подсчетам американской стороны, за эту неделю США ударили по более чем 300 целям в Иране.