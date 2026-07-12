КСИР заявил, что поразил командный пункт и ангары БПЛА на базе США в Иордании

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы в воскресенье поразили командный пункт и ангары разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на используемой США авиабазе имени принца Хасана в Иордании, передает агентство IRNA.

По сообщению КСИР, в рамках ответа на американские удары в ночь на воскресенье по этим целям было выпущено несколько баллистических ракет.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану в ответ на обстрел иранцами торгового судна, шедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе.