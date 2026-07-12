Умер американский сенатор Линдси Грэм

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сенатор США Линдси Грэм умер вечером в субботу в возрасте 71 года в результате непродолжительной болезни, сообщает его офис.

Грэм был сенатором от Южной Каролины с 2003 года. Он собирался принять участие в промежуточных выборах в ноябре 2026 года и пойти на пятый срок в качестве сенатора. 9 июня он победил на праймериз Республиканской партии.



Грэм выдвигал свою кандидатуру от Республиканской партии на президентских выборах 2016 года, но снялся на этапе предвыборной гонки. Тогда Грэм был в числе критиков Дональда Трампа, но в результате стал одним из его главных сторонников.



Сенатор неоднократно призывал к усилению санкций против России. Он подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, в частности, предлагал ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть. Согласно законопроекту, такие меры нужно будет принять, если президент США придет к выводу, что Москва не настроена всерьез решать украинский кризис. В январе Грэм утверждал, что Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту.

Сенатор неоднократно призывал к усилению санкций против России. В пятницу сообщалось, что четыре американских сенатора - республиканцы Грэм и Роджер Уикер, а также демократы Джинн Шейхин и Ричард Блументаль - договорились с администрацией президента Дональда Трампа о дальнейшем продвижении в Конгрессе законопроекта о санкциях против России.

Также Грэм выступал за силовые действия в отношении Ирана.

В России Грэм был внесен в список террористов и экстремистов.