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Агентство IRNA сообщает, что авиаудары США затронули пять городов в иранской провинции Бушир

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В результате американских авиаударов по Ирану в ночь на воскресенье пострадали пять городов в провинции Бушир, расположенной на побережье Персидского залива, передает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

Ударам американских вооруженных сил подверглись города Асалуйе, Дир, Бушир, Дашти и Тангестан.

Как ранее сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), американские военные в воскресенье поразили примерно 140 военных объектов на территории Ирана.

"Центральное командование завершило третий за эту неделю раунд ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе", - говорилось в заявлении.

В нем указывалось, что на этот раз "поражены примерно 140 иранских военных целей (...). Речь идет о местах хранения ракет, дронов, военных арсеналах, системах связи, береговых наблюдательных пунктах, объектах ВМС". Согласно подсчетам американской стороны, всего за эту неделю США ударили по более чем 300 целям в Иране.

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