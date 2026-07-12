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Бывший эмир Катара Хамад ибн Халифа Аль Тани скончался в возрасте 74 лет

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Предыдущий эмир Катара Хамад ибн Халифа Аль Тани ушел из жизни на 75-м году жизни, сообщает в воскресенье "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление главной резиденции и администрации эмира (Амири Диван).

Хамад ибн Халифа Аль Тани стал седьмым главой Государства Катар из династии Аль Тани, руководил страной с 1995 по 2013 годы, затем передал престол сыну Тамиму ибн Хамаду ибн Халифу Аль Тани.

Региональные СМИ напоминают, что за время его правления Катар переживал бум экспорта сжиженного природного газа, повлекший за собой значимый рост благосостояния эмирата и рост его значения на мировой арене. "Аль-Джазира" уточняет, что влияние Катара теперь ощущается на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии. Страна в этот период демонстрировала серьезное экономическое, социальное и культурное развитие.

В 2010 году эмир обеспечил выигрыш Катаром заявки на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года: эта победа привела к масштабному строительству инфраструктурных объектов и резкому росту вложений в проекты в эмирате.

Катар
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