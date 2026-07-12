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Проливные дожди нанесли серьезный ущерб грузинскому городу Телави

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Грузинские спасатели минувшей ночью провели эвакуацию людей с центральных улиц города Телави (регион Кахетия), первые этажи зданий которых были подтоплены из за проливного дождя и поднявшегося уровня воды в небольшой речке, сообщил в воскресенье журналистам уполномоченный правительства Грузии в регионе Кахетия Платон Калмахелитдзе.

"Ущерб, нанесенный стихией в Телави, значителен. Разрушены автомобильные дороги, снесены два пешеходных моста. В центре города повреждены линии электропередач, газовые коммуникации и водоснабжение", - сказал он, отметив, что жертв или пострадавших среди местного населения нет.

Уполномоченный также заявил, что в Телави уже начались работы по ликвидации последствий стихии.

Телави Кахетия Грузия
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