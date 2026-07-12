Глава Пентагона назвал удары США по Ирану расплатой Тегерана за неверные решения

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американские удары по Ирану, нанесенные в ночь на воскресенье, являются расплатой Тегерана за принятие неверных решений, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Иран сделал неверный выбор. Теперь они заплатят", - написал он в соцсети Х, комментирую новую серию ударов американских вооруженных сил по иранским целям в ответ на нападения на торговые суда в Ормузском проливе.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные в воскресенье поразили примерно 140 военных объектов на территории Ирана.

"Центральное командование завершило третью за эту неделю серию ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

В нем указывается, что на этот раз "поражены примерно 140 иранских военных целей (...), речь идет о местах хранения ракет, дронов, военных арсеналах, системах связи, береговых наблюдательных пунктах, объектах ВМС".

Согласно подсчетам американской стороны, всего за эту неделю США ударили более чем по 300 целям в Иране.