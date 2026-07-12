В МИД РФ заявили, что соглашением о мире в БиГ не предусмотрена должность и. о. Высокого представителя

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В МИД России заявили о безосновательности попыток западных представителей в Руководящем комитете Совета по выполнению соглашения о мире в Боснии и Герцеговине представить Луи Кришока в качестве "временного Высокого представителя" по Боснии и Герцеговине.

"Общим рамочным (Дейтонским) соглашением о мире в Боснии и Герцеговине (БиГ) 1995 года не предусмотрена должность "исполняющего обязанности" Высокого представителя в БиГ. Если эта функция необходима для обеспечения технического функционирования Аппарата Высокого представителя (АВП), то это сугубо внутреннее дело данного института. Однако никакими полномочиями по смыслу Дейтонского соглашения так называемый и. о. Высокого представителя не обладает. Таковыми может быть наделен только легитимный Высокий представитель, кандидатура которого одобрена Советом Безопасности ООН", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ в воскресенье ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопросы Федерального новостного агентства (БиГ) в связи с назначением Кришока исполняющим обязанности Высокого представителя по Боснии и Герцеговине.

"Попытки западных представителей в Руководящем комитете Совета по выполнению мирного соглашения (РК СВМС) представить господина Л. Кришока в качестве "временного Высокого представителя" не имеют под собой никаких правовых оснований", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подтвердила позицию Москвы, выступающей за упразднение поста Высокого представителя в Боснии и Герцеговине.

"Позиция России как одного из международных гарантов Дейтонского соглашения является последовательной и принципиальной. Внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины. В этой связи убеждены, что АВП необходимо закрывать как можно скорее, а пост Высокого представителя - упразднять без каких-либо условий", - подчеркнула Захарова.