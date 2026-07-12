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Индия осудила атаку в Ормузском проливе на судно под флагом Кипра

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти Индии в воскресенье назвали недопустимым обстрел торгового судна, шедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе, сообщает Hindustan Times.

"Мы осуждаем атаку на коммерческое судно GFS Galaxy у берегов Омана, произошедшую ранее сегодня. Из 11 граждан Индии на борту 10 спасли, еще один, согласно сообщениям, пропал без вести", - приводит издание выдержки из заявления индийского МИД.

Иран в связи с атакой не упоминается, отмечает газета.

Согласно заявлению, посольство Индии в Омане совместно с местными властями ведет поисково-спасательную операцию. Дели поблагодарил Маскат за поддержку.

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В МИД призвали к деэскалации ситуации, продолжению переговоров для нормализации ситуации дипломатическим путем. Дели также потребовал прекратить удары по коммерческим судам и гражданской инфраструктуре в регионе, восстановить свободу навигации через международные воды.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану в ответ на обстрел иранцами торгового судна, шедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе. Иран нанес ответные удары.

Позднее представитель парламентского комитета Ирана по национальной безопасности Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от управления Ормузским проливом.

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Индия Ормузский пролив
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