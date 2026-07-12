Тайфун "Бави" привел к эвакуации более 2,4 млн человек в Китае

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти КНР эвакуировали до 2,4 млн человек в связи с приходом тайфуна "Бави", который достиг городского округа Тайчжоу на востоке Китая в ночь на воскресенье, сообщает South China Morning Post.

Около полуночи принесенные тайфуном осадки выпали в городском округе Вэньчжоу. Порывы ветра вблизи эпицентра шторма достигали 108 - 117 км/ч. Сильные ливни прошли в ряде районов юга и востока Китая.

В данный момент тайфун ослаб и движется на север. Метеорологи прогнозируют выпадение осадков в ряде мест и в воскресенье.

По данным издания, непогода могла привести к отмене более 2,8 тыс. авиарейсов. В частности, шанхайский международный аэропорт Пудун и шанхайский международный аэропорт Хунцяо готовились отменить свыше 650 рейсов - около 30% от общего объема. В международном аэропорту Ханчжоу-Сяошань отменили в воскресенье 296 рейсов, но собираются восстановить авиасообщение днем по мере ослабления "Бави".

Всего 45 аэропортов в Шанхае, в провинции Цзянсу выпустили предупреждения о дождях с грозами. Сообщение об отмене рейсов поступали из провинций Фуцзянь, Чжэцзян, Хайнань, Гуанси-Чжуанского автономного района.

В международном аэропорт Пекин-Шоуду и международном аэропорту Пекин Дасин накануне также отменяли рейсы, отмечает Global Times.

Тайфун также затронул железнодорожное сообщение. Так, Западный вокзал Ханчжоу приостановил на воскресенье выполнение железнодорожных операций для безопасности пассажиров. Отложено выполнение некоторых пассажирских железнодорожных рейсов через провинции Фуцзянь и Цзянси.

Китайское метеорологическое управление в связи с пиком летнего туризма предупредило, что ненастье может нарушить транспортное сообщение, сельскохозяйственное производство и работу городских служб, призвало местные власти предпринимать превентивные меры безопасности. Жителям посоветовали следить за прогнозом погоды и избегать ненужных поездок.