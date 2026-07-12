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В Иране заявили, что контроль над Ормузом имеет больше значения, чем ядерное оружие

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Управление Ормузским проливом - более важное достижение, чем наличие ядерных вооружений, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

"Стратегический проход через Ормузский пролив важнее десятков атомных бомб, и Иран будет его защищать", - приводит агентство ISNA его слова.

Он отметил, что США и Израиль перешли "красные линии" Ирана, и на это нужно ответить "решительным и соразмерным наказанием". Резаи подчеркнул, что ни одна из стран не будет в безопасности, если ликвидация лидеров государств превратится в обычную практику.

В свою очередь представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил о готовности военных гарантировать позиции страны в Ормузском проливе. Он пояснил, что США желают придать легальный статус южному маршруту через Ормузский пролив, и в Тегеране считают такой подход противоречащим меморандуму Ирана и США.

"Согласно условиям меморандума, ответственность за обеспечение навигации в проливе лежит на Иране. В рамках демократической и мирной инициативы Исламская Республика работает с Оманом для установления там совместных процедур", - цитирует Press TV слова Акраминия.

"Перед Вооруженными силами Ирана стоит задача защитить безопасность Ормузского пролива и проход танкеров через него. Мы решительно настроены на то, чтобы воплотить в жизнь условия, соответствующие меморандуму, в согласии с позицией Ирана", - продолжил он.

Генерал подчеркнул, что вмешательство США подрывает безопасность в проливе, и предупредил, что Иран будет твердо отвечать на атаки США.

Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США в воскресенье сообщил, что южный путь через Ормузский пролив, проходящий около Омана, по-прежнему доступен для судов. При этом ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о временном, до дальнейшего уведомления, закрытии движения по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану в ответ на обстрел иранцами торгового судна, шедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе. Иран нанес ответные удары.

Хроника 28 февраля – 12 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив Иран Мохсен Резаи Мохаммад Акраминия
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