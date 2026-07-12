Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после заявления КСИР о его закрытии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Движение судов через Ормузский пролив вновь упало до минимума после того, как в воскресенье Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) объявил о временном закрытии этого транспортного пути из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем, передает CNN со ссылкой на данные портала Marine Traffic.

По его информации, после заявления КСИР через пролив прошло лишь небольшое количество судов, не считая иранских. Так, в данный момент нефтяной танкер под флагом Багамских островов пытается пройти пролив, используя маршрут, близкий к берегам Ирана. Портом назначения танкера указан порт города Эль-Фуджайра на восточном побережье ОАЭ.

Однако Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США в воскресенье сообщал, что южный путь через Ормузский пролив, проходящий около Омана, по-прежнему доступен для судов.

Тем временем, власти Катара отдали распоряжение на время прекратить рыболовство и иные формы активности на море, в том числе на прогулочных яхтах и гидроциклах. От ударов Ирана в Катаре ранее пострадали три человека. Доха также осудила недавние удары Ирана по своей территории, по ОАЭ, Бахрейну, Оману, Кувейту и Иордании.

Между тем, оманские экстренные службы спасли 23 человека с атакованного ранее у берегов султаната контейнеровоза под флагом Кипра. Еще один человек - гражданин Индии - числится пропавшим без вести.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану в ответ на обстрел иранцами торгового судна, шедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе. Иран нанес ответные удары.